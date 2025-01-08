Депутат Госдумы рассказал, как новогодние праздники повлияют на зарплату за январь

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Новогодние каникулы не влияют на размер оклада работника, ему обязаны выплатить установленную заработную плату в полном объеме. Об этом сообщил глава думского комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

«Для сотрудников, которым установлен фиксированный оклад, длительные выходные не оказывают влияния на размер заработной платы. Это четко прописано в статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации», – приводит слова парламентария РИА Новости.

Но если доходы человека зависят от отработанного времени, то его зарплата может быть снижена из-за меньшего количества рабочих дней.

Депутат также напомнил, что если работодатель привлекал сотрудника в праздничные дни, то он должен оплатить их в двойном объеме. Такая норма также прописана в ТК РФ.

Гаврилов предупредил, что аванс, полученный в январе, может оказаться меньше обычного. Это связано с тем, что зачастую работодатели рассчитывают его, опираясь на количество рабочих дней в начале месяца. При этом работодатель должен компенсировать это во второй части заработной платы, выплачиваемой уже после окончания месяца. Поэтому итоговая сумма будет соответствовать установленному окладу.