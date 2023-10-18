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В Госавтоинспекции РТ рассказали, что водитель Opel, который влетел под «КамАЗ», был пьян
Стали известны подробности ДТП, которое произошло накануне вечером в Альметьевском районе РТ.
Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, водитель иномарки находился в нетрезвом состоянии. В ведомстве также отметили, что ранее 32-летний мужчина был лишен водительских прав.
Напомним, авария произошла вчера вечером. На автодороге Казань-Оренбург водитель автомобиля Opel врезался в грузовой автомобиль «КамАЗ».
В результате пассажир иномарки получил травмы, его доставили в больницу.
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