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Руc Тат
Происшествия 18 октября 2023 18:47

В Госавтоинспекции РТ рассказали, что водитель Opel, который влетел под «КамАЗ», был пьян

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Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Стали известны подробности ДТП, которое произошло накануне вечером в Альметьевском районе РТ.

Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, водитель иномарки находился в нетрезвом состоянии. В ведомстве также отметили, что ранее 32-летний мужчина был лишен водительских прав.

Напомним, авария произошла вчера вечером. На автодороге Казань-Оренбург водитель автомобиля Opel врезался в грузовой автомобиль «КамАЗ».

В результате пассажир иномарки получил травмы, его доставили в больницу.

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