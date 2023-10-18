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В Татарстане легковушка влетела под кран-манипулятор, есть пострадавший
Вчера вечером в Альметьевском районе произошла авария с грузовиком, сообщили «Татар-информу» очевидцы.
Авария произошла на трассе Казань — Оренбург.
Водитель Opel на большой скорости врезался сзади в КамАЗ с краном-манипулятором. От сильного удара легковушка частично оказалась под кузовом грузовика.
По словам очевидцев, человеку из легкового авто потребовалась медицинская помощь.
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