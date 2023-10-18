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Руc Тат
Происшествия 18 октября 2023 08:24

В Татарстане легковушка влетела под кран-манипулятор, есть пострадавший

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Вчера вечером в Альметьевском районе произошла авария с грузовиком, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

Авария произошла на трассе Казань — Оренбург.

Фото: © очевидцы

Водитель Opel на большой скорости врезался сзади в КамАЗ с краном-манипулятором. От сильного удара легковушка частично оказалась под кузовом грузовика.

По словам очевидцев, человеку из легкового авто потребовалась медицинская помощь.

#авария в Татарстане
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