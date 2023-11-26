news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 26 ноября 2023 14:02

В Госавтоинспекции рассказали казанцам о мерах безопасности при мокром снеге

Скопировать ссылку

В Госавтоинспекции рассказали казанцам о мерах безопасности при мокром снеге

Сегодня, 26 ноября, в Республике Татарстан ожидаются осадки в виде мокрого снега. На дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы.

Фото: t.me/Kazan_bezopasno

В связи с этим Госавтоинспекция Казани предупреждает жителей и гостей города о том, что погодные и метеорологические условия для безопасного движения требуют особого внимания и предусмотрительности.

При управлении автомобилем и при переходе дороги необходимо быть крайне внимательными. Оценивайте свои действия и восприятие дорожной обстановки, а также действия других участников дорожного движения

После захода солнца и наступления сумерек водителям и пешеходам необходимо быть особо внимательными и предусмотрительными, подчеркнули в ведомстве.

#мокрый снег в татарстане
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100