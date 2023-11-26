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В Госавтоинспекции рассказали казанцам о мерах безопасности при мокром снеге
В Госавтоинспекции рассказали казанцам о мерах безопасности при мокром снеге
Сегодня, 26 ноября, в Республике Татарстан ожидаются осадки в виде мокрого снега. На дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы.
В связи с этим Госавтоинспекция Казани предупреждает жителей и гостей города о том, что погодные и метеорологические условия для безопасного движения требуют особого внимания и предусмотрительности.
При управлении автомобилем и при переходе дороги необходимо быть крайне внимательными. Оценивайте свои действия и восприятие дорожной обстановки, а также действия других участников дорожного движения
После захода солнца и наступления сумерек водителям и пешеходам необходимо быть особо внимательными и предусмотрительными, подчеркнули в ведомстве.
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