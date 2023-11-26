В Госавтоинспекции рассказали казанцам о мерах безопасности при мокром снеге

Сегодня, 26 ноября, в Республике Татарстан ожидаются осадки в виде мокрого снега. На дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы.

Фото: t.me/Kazan_bezopasno

В связи с этим Госавтоинспекция Казани предупреждает жителей и гостей города о том, что погодные и метеорологические условия для безопасного движения требуют особого внимания и предусмотрительности.

При управлении автомобилем и при переходе дороги необходимо быть крайне внимательными. Оценивайте свои действия и восприятие дорожной обстановки, а также действия других участников дорожного движения

После захода солнца и наступления сумерек водителям и пешеходам необходимо быть особо внимательными и предусмотрительными, подчеркнули в ведомстве.