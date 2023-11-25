ГИБДД напомнила водителям РТ о мерах безопасности во время снежных заносов и гололедицы

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По прогнозам синоптиков, сегодня в течение всего дня и завтра, 26 ноября, в Татарстане ожидаются сильный снег, мокрый снег, ледяной дождь, на дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы.

Госавтоинспекция Татарстана призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД.

Водителям следует увеличить дистанцию между авто, а также избегать опасных манёвров и резких торможений – снижайте скорость плавно. По возможности откажитесь от дальних поездок.

Пешеходам также нужно быть внимательнее на улице. Дорогу следует переходить только по зебре, убедившись, что все автомобили пропустили вас. На одежду рекомендуется прикрепить световозвращающие элементы.