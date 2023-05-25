В Горздраве Казани рассказали о состоянии пострадавшей при стрельбе в поликлинике

В Горздраве столицы Татарстана рассказали о состоянии охранницы, которая пострадала при стрельбе в местной поликлинике.

Женщину госпитализировали со сквозными ранениями. Кости и важные органы не были задеты, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления Здравоохранения Казани.

Ранее мы сообщали, что в четыре часа утра мужчина проник в медучреждение на Гладилова. Когда его заметила 67-летняя охранница, злоумышленник выстрелил в нее и скрылся.

Как выснилось, мужчин было двое. Второй находился в момент нападения в машине, его доставили в полицию для выяснения обстоятельств. Нападавшего задержали по горячим следам. Им оказался 50-летний ранее неоднократно судимый житель Татарстана. Прокуратура взяла на особый контроль расследование дела о стрельбе в казанской поликлинике.