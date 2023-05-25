Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Горздраве Казани рассказали о состоянии пострадавшей при стрельбе в поликлинике
В Горздраве столицы Татарстана рассказали о состоянии охранницы, которая пострадала при стрельбе в местной поликлинике.
Женщину госпитализировали со сквозными ранениями. Кости и важные органы не были задеты, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления Здравоохранения Казани.
Ранее мы сообщали, что в четыре часа утра мужчина проник в медучреждение на Гладилова. Когда его заметила 67-летняя охранница, злоумышленник выстрелил в нее и скрылся.
Как выснилось, мужчин было двое. Второй находился в момент нападения в машине, его доставили в полицию для выяснения обстоятельств. Нападавшего задержали по горячим следам. Им оказался 50-летний ранее неоднократно судимый житель Татарстана. Прокуратура взяла на особый контроль расследование дела о стрельбе в казанской поликлинике.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа