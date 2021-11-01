В Горздраве Челнов пояснили, можно ли привиться европейской вакциной после русской

Проводить ревакцинацию зарубежной вакциной после русской можно, ограничений по вакцинации тем или иным видом препарата в настоящее время нет. Об этом во время трансляции пресс-конференции рассказала заместитель начальника Управления здравоохранения города Айгуль Бурганова.

При этом на территории России, в том числе и в Набережных Челнах, привиться можно вакцинами, одобренными Минздравом РФ, но ни один из иностранных препаратов не зарегистрирован в России.

«Если мы прививаемся „Спутником V“, то в дальнейшем вакцинация на территории России разрешена всеми видами вакцин, зарегистрированными на территории РФ. А зарубежные вакцины на территории России не зарегистрированы. Видимо, гражданин хочет привиться за границей», — отметила докладчик, отвечая на вопрос журналиста.

На сегодняшний день в Набережных Челнах доступны четыре вида вакцин. Преимущественно проводится вакцинация двумя компонентами «Спутник V».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в наличии в Набережных Челнах имеется 211 750 доз вакцин. Первым компонентом привито 185 744 горожанина, вторым — 122 769.