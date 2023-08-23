В Горздраве Челнов опровергли информацию о том, что певице Иркэ отказали в медпомощи

В социальной сети и СМИ появилась информация о том, что певице Иркэ отказали в медицинской помощи в Набережных Челнах. В своих соцсетях заслуженная артистка Татарстана и Башкирии рассказала о том, что ей не помогли медики автограда с ее больной рукой.

«Татар-информу» в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда рассказали, что ведомство провело проверку, и поделились с агенством своей версией произошедшего.

«Вопреки завирусившейся информации, сообщаем, что в медицинской помощи пациенту отказано не было», – подчеркнули в горздраве.

Совершеннолетние граждане с травмами должны обращаться в травмпункт Больницы скорой медицинской помощи. А певица изначально обратилась в травмпункт при поликлинике, там обслуживаются амбулаторные пациенты только повторно.

«Помощь в травматологическом пункте БСМП оказывается всем обратившимся в установленном порядке. Лишь льготная категория граждан вне очереди», – заметили в пресс-службе Управления здравоохранения Челнов.

Фото: Пресс-служба горздрава Челнов

К тому же, для того, чтобы получить медпомощь в травмпункте, необходимо заполнить медицинскую карту в регистратуре. Однако пациентка такую карту не оформила и приняла решение обратиться за медпомощью в Республиканскую клиническую больницу Татарстана, где ей оказали помощь в полном объеме. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

«Экстренная помощь пациентам, нуждающимся в немедленной госпитализации, оказывается в травматологическом пункте без очереди. Специализированная травматологическая помощь, в том числе и рентгенография, оказывается в БСМП круглосуточно жителям из 11 районов республики», – заключили в горздраве Автограда.