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В РКБ у певицы Иркэ диагностировали перелом
Популярная артистка татарской эстрады Иркэ (Айгуль Миншакирова) в соцсетях поблагодарила врачей Республиканской клинической больницы за оказанную помощь. Певица обратилась в РКБ с ушибом руки.
Ранее Иркэ рассказала, как, находясь в Челнах, неудачно упала и повредила руку, но не смогла получить помощь в медучреждениях города. В частности, в одной из больниц в Медгородке специалисты сослались на то, что учреждение закрывается, а в БСМП была большая очередь на прием. В итоге певица уехала в Казань, и сразу же обратилась в Республиканскую клиническую больницу.
Обследование показало перелом. Дочь певицы Айсылу оценила труд столичных врачей на большую «пятерку».
«РКБ — вам „5“. У мамы сломана рука. Спасибо вам большое. Здесь работают прекрасные девушки», — написала она в сторис своей мамы.
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