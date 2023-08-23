В РКБ у певицы Иркэ диагностировали перелом

Популярная артистка татарской эстрады Иркэ (Айгуль Миншакирова) в соцсетях поблагодарила врачей Республиканской клинической больницы за оказанную помощь. Певица обратилась в РКБ с ушибом руки.

Фото из соцсетей

Ранее Иркэ рассказала, как, находясь в Челнах, неудачно упала и повредила руку, но не смогла получить помощь в медучреждениях города. В частности, в одной из больниц в Медгородке специалисты сослались на то, что учреждение закрывается, а в БСМП была большая очередь на прием. В итоге певица уехала в Казань, и сразу же обратилась в Республиканскую клиническую больницу.

Обследование показало перелом. Дочь певицы Айсылу оценила труд столичных врачей на большую «пятерку».

«РКБ — вам „5“. У мамы сломана рука. Спасибо вам большое. Здесь работают прекрасные девушки», — написала она в сторис своей мамы.