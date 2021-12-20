В Горсовете Челнов место Фардиева может занять замглавы судоходной компании

Место досрочно сложившего полномочия депутата городского Совета Набережных Челнов генерального директора ОАО «Сетевая компания» Ильшата Фардиева может занять заместитель генерального директора Набережночелнинской судоходной компании Ильгиз Юнусов. Об этом пишут «Челнинские известия».

Соответствующее решение было принято на заседании политсовета Набережночелнинского отделения партии «Единая Россия», отмечает издание.

Именно местные «единороссы» могут решить судьбу вакантного места в Горсовете Автограда, так как Ильшат Фардиев избирался по партийному списку на муниципальных выборах 2020 года. Поэтому теперь его мандат должен быть передан одному из членов списка, не прошедших тогда в городской Совет.

Впрочем, теперь решение городского политсовета должно быть согласовано на республиканском уровне. Оно передано в президиум регионального политсовета «Единой России».