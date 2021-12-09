Фардиев досрочно сложил полномочия депутата горсовета Набережных Челнов

Гендиректор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев досрочно сложил полномочия депутата городского совета Набережных Челнов. Об этом стало известно на X заседании Горсовета Автограда.

В 2015 году Фардиев вошел в президиум горсовета Челнов, правда, потом покинул его, объяснив свой шаг большой загруженностью в Казани и невозможностью участвовать в заседаниях в Автограде. Через несколько лет он вновь вошел в горсовет и 29 ноября 2021 года написал личное заявление о сложении полномочий.

На сессии присутствовало 32 депутата, однако не все проголосовали «за» отставку Фардиева.

Депутат Госсовета РТ Олег Коробченко попросил мэра Наиля Магдеева «не отпускать» Ильшата Фардиева. «Мы не можем терять таких серьезных игроков нашей республики. С нами в городе он уже 2-3 года. Пусть он сейчас и живет в Казани, но хотя бы раз в месяц мог бы приезжать к нам в Набережные Челны», — отметил известный бизнесмен.

Наиль Магдеев отметил, что с Фардиевым у него был долгий разговор, он уговаривал его остаться в депутатском корпусе, тем более он активный и мотивированный депутат. «Однако это осознанный выбор Ильдара Шаеховича. Выбор каждого из нас нужно уважать», — подчеркнул градоначальник.

Решение было принято большинством голосов.

Ильшат Фардиев поблагодарил за оказанное доверие, а также отметил, что Набережные Челны для него родной город, он и дальше будет поддерживать Автоград.

Фардиев вырос в Набережных Челнах. С мая 2012 года он возглавляет «Сетевую компанию», с 30 мая 2018 года — вице-президент Федерации лыжных гонок России.