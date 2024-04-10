«В городе вода и электроэнергия есть»: Ирек Файзуллин рассказал о ситуации в Орске

В Орске, пострадавшем от паводков, есть вода и электроэнергия, проблемы решаются. Об этом журналистам заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин, передает РИА Новости.

«В городе вода есть, электроэнергия есть, — доложил министр. — Подтопляемая территория сегодня мониторится, охраняется, находится под контролем правоохранительных структур, чтобы не было мародерства».

Файзуллин отметил, что необходимо восстановить жилье, дороги, детские сады, школы, парки и музеи, в первую очередь будет проведено обследование ущерба, которое получили жители Орска и других населенных пунктов Оренбургской области.

5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от Урала, началась массовая эвакуация людей из Старого города — здесь находятся несколько поселков, они попали в зону затопления. По последним данным, в городе затоплено почти 7 тыс. жилых домов. Были эвакуированы 2 493 человека, в том числе 797 детей.

Накануне сообщалось, что Президент России Владимир Путин после разговора с главой Оренбургской области Денисом Пакслером принял решение командировать в зону стихийного бедствия министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина.