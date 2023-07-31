Имя лучшего стендапера назовут в Горкинско-Ометьевском лесу Казани

Имя лучшего стендапера Казани назовут в финале проекта «Stand Up в парках» 27 августа. Финал пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу, сообщила на деловом понедельнике замруководителя горисполкома Гузель Сагитова.

За главный приз сразятся восемь участников, которые в течение лета писали материал и выступали на открытых микрофонах в общественных пространствах города.

«До финала дошли 8 участников, они поборются за главный приз и звание самого смешного комика», — сказала Сагитова.

В прошлом году мероприятие вызвало у зрителей большой интерес, поэтому проект было решено продолжить. В его отборе могли принять участие все желающие в возрасте от 16 лет. Для начинающих комиков проводились мастер-классы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что восемь победителей конкурса «Үз телем» распределили призовой фонд в 2 млн рублей.