Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Имя лучшего стендапера назовут в Горкинско-Ометьевском лесу Казани
Имя лучшего стендапера Казани назовут в финале проекта «Stand Up в парках» 27 августа. Финал пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу, сообщила на деловом понедельнике замруководителя горисполкома Гузель Сагитова.
За главный приз сразятся восемь участников, которые в течение лета писали материал и выступали на открытых микрофонах в общественных пространствах города.
«До финала дошли 8 участников, они поборются за главный приз и звание самого смешного комика», — сказала Сагитова.
В прошлом году мероприятие вызвало у зрителей большой интерес, поэтому проект было решено продолжить. В его отборе могли принять участие все желающие в возрасте от 16 лет. Для начинающих комиков проводились мастер-классы.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что восемь победителей конкурса «Үз телем» распределили призовой фонд в 2 млн рублей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»