В горбольнице №5 Челнов высадили голубые ели в память об умерших от Covid-19 медиках

В городской больнице №5 Набережных Челнов заложили аллею в память об умерших от коронавирусной инфекции медиках. Теперь о подвиге медиков в борье с тяжелой инфекцией будут напоминать голубые ели. Об этом сообщается в Telegram-канале Горздрава Челнов.

Главный врач больницы Зуфер Насртдинов, комментируя событие, рассказал, что цель акции — сказать спасибо медицинским работникам за мужество в борьбе с COVID-19. «Не только работникам стационара, но и поликлиник №5, №9, которые первыми приняли на себя удар пандемии», — отметил он.

Главврач поделился, что для посадки елей долго подбирали место. Потом решили разбить аллею на территории стационара, так как здесь было пролечено больше всего тяжелых пациентов. За время работы в статусе инфекционного госпиталя было спасено почти 13 тыс. человек.

«Эта аллея еще только закладывается. Она будет засаживаться новыми деревьями и станет напоминать о той героической борьбе с пандемией, которую вел весь наш коллектив», — поделился главврач.

По словам заведующего отделением реанимации Павла Егорова, одна из елей посажена в память о заведующем отделением челюстно-лицевой хирургии, заслуженном враче Республики Татарстан Дмитрии Смородинове. «Это был талантливый врач, честный, искренний человек, который всегда подставит плечо. Его сердце перестало биться 4 мая 2020 года», — сказал Егоров.

Вместе с коллегами памятную ель посадили вдова Оксана Смородинова, которая работает медсестрой в больнице, и его сын Артем.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Челны обновят ковидную «пятерку»: на проспекте Чулман для новой больницы выделено 6 га.