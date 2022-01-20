В Гонконге усыпят более 2 тыс. грызунов из-за угрозы распространения коронавируса

Власти Гонконга приняли решение усыпить более 2 тыс. хомяков, так как опасаются, что они могут передавать коронавирус человеку. Об этом сообщил Интерфакс.

Хомяков и шиншилл в зоомагазине проверили на коронавирус после того, как у владельца заведения был обнаружен штамм «дельта».

Затем власти города потребовали от зоомагазинов города и всех недавних покупателей сдать этих грызунов для усыпления.

По мнению ученых, животные могут стать резервуаром для появления новых штаммов коронавируса.

В докладе Университета Претории указывается, что дикие кошки переболели во время первой и третьей волн пандемии. Ранее коронавирус начал распространяться среди леопардов в Индии.

Исследователи также выяснили, что вирус может распространиться среди хорьков, овец и человекообразных обезьян — шимпанзе, горилл, орангутангов. Известно и о случаях заболевания среди домашних кошек и собак.