Индийские леопарды начали заболевать коронавирусом

Коронавирус начал распространяться среди индийских леопардов. Об этом сообщает ТАСС.

Ученые считают, что эти хищники могут стать еще одним природным резервуаром вируса.

Инфекция была обнаружена в легких леопарда, а также в лимфатической системе и тканях мозга.

По мнению ветеринаров, это может говорить, что они также уязвимы перед коронавирусом, как и человек.

Ранее ученые также выяснили, что вирус может распространиться среди хорьков, овец и человекообразных обезьян — шимпанзе, горилл, орангутангов.

Также известно о случаях заболевания коронавирусной инфекцией среди кошек и собак.