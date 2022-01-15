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Ру Тат
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Здоровье
15 января 2022  17:43

Индийские леопарды начали заболевать коронавирусом

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Коронавирус начал распространяться среди индийских леопардов. Об этом сообщает ТАСС.

Ученые считают, что эти хищники могут стать еще одним природным резервуаром вируса.

Инфекция была обнаружена в легких леопарда, а также в лимфатической системе и тканях мозга.

По мнению ветеринаров, это может говорить, что они также уязвимы перед коронавирусом, как и человек.

Ранее ученые также выяснили, что вирус может распространиться среди хорьков, овец и человекообразных обезьян — шимпанзе, горилл, орангутангов.

Также известно о случаях заболевания коронавирусной инфекцией среди кошек и собак. 

#животные #коронавирус #ученые
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