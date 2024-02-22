В Год семьи в Татарстане стартовали проекты «Семейный абонемент» и «Дети — детям»

В Год семьи в Татарстане стартовали новые культурные проекты «Семейный абонемент», который позволяет получить скидку семьям при посещении музея, театра и других объектов, а также «Дети — детям». Об этом сообщила сегодня министр культуры Ирада Аюпова в прямом эфире #ТатарстанОнлайн.

«Формирование новой системы семейного досуга для нас является приоритетом номер один в культурной политике. У нас стартовал проект „Семейный абонемент“ — по посещению семьями учреждений культуры по принципу льготной политики», — сказала она.

Глава ведомства отметила, что достаточно непросто сделать культурный продукт, который будет интересен всей семье, с учетом разных возрастов и интересов ее представителей.

«Еще один проект, к реализации которого мы приступили в этом году, это „Дети — детям“. Это демонстрация уже накопленного материала на протяжении длительного периода. Например, школьных спектаклей. Очень важно, что наши профессиональные режиссеры выходят в самодеятельные школьные театры. Такие постановки имеют большой спрос. Эти спектакли мы сделаем открытыми, когда дети-артисты будут ставить постановки перед детьми-зрителями», — добавила Аюпова.

Кроме того, в республике продолжится развитие проекта «Школа юного экскурсовода», «Пушкинской карты» и ряда других.

Темами эфира стали главные итоги национального проекта «Культура» в Татарстане и события Года семьи. Министр также рассказала, какие объекты сферы культуры появились и скоро откроются в нашей республике, как регион поддерживает молодые таланты, какие культурные события пройдут в этом году.