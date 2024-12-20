В Год семьи в Лаишево зарегистрировали брак 89-летний жених и 69-летняя невеста

Сегодня во Дворце бракосочетания города Лаишево состоялась удивительная регистрация брака: 89-летний жених Александр Ануфриев и 69-летняя невеста Хания Сибгатуллина официально оформили свои отношения. Он родом из Казани, она — из села Именьково Лаишевского района.

Эта пара прожила вместе 25 лет и только теперь решила закрепить свои чувства узами брака, несмотря на солидный возраст.

Хания Гатиновна поделилась своими ощущениями: «Никогда не поздно сказать друг другу „да“. Наши чувства только крепчали с годами, и сегодня, наконец, мы сделали этот важный шаг», — отметила она.

Начальник отдела ЗАГС исполнительного комитета Лаишевского района Айгуль Лукманова отметила важность этого события: «В Год семьи, объявленный в 2024 году, такие истории вдохновляют и показывают, что любовь не знает возраста. Это прекрасное напоминание всем нам о значении близости и семьи в нашей жизни».

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципалитета, за 2024 год в Лаишевском районе были зарегистрированы браки 131 пары и родились 123 малыша, из них 67 мальчиков и 56 девочек.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 7 февраля заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.