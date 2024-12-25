В Год семьи в Лаишево состоялась свадьба участника СВО с возлюбленной

Во Дворце бракосочетаний города Лаишево состоялась церемония регистрации брака участника специальной военной операции и его избранницы. Сергей и Людмила решили скрепить свои отношения в Год семьи, подчеркивая важность семейных ценностей даже в сложные времена.

Молодожены познакомились во время одного из отпусков Сергея. Любовь возникла неожиданно, но оказалась крепкой. «Мы начали общаться и поняли, что у нас много общих интересов и взглядов на жизнь», — пояснила Людмила. Для свадьбы Сергея отпустили в краткосрочный отпуск.

Церемония прошла в окружении близких и в присутствии почетных гостей. Буквально через пару дней отпуск Сергея закончится и он вновь отправится на передовую, но он уверен — теперь дома его ждет надежный тыл.

Сергей и Людмила обменялись клятвами любви и верности, а мама Сергея — Любовь — поздравила сына с этим особенным событием.

«Как мать, я горжусь Сергеем, его мужеством и тем, что, несмотря на испытания, он находит время для создания семьи. Я желаю им долгих и счастливых лет вместе», – пожелала Любовь.

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Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Лаишево зарегистрировали брак 89-летний жених и 69-летняя невеста.