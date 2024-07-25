В Год семьи в Елабуге открылась выставка «Долгое-долгое детство»

В Елабужском государственном музее-заповеднике состоялось открытие выставки «Долгое-долгое детство». Она стала итогом ХIХ Международного арт-симпозиума по современному искусству, посвященного Году семьи в России.

Симпозиум проходил при поддержке Министерства культуры РТ. За 10 дней симпозиума фондовую коллекцию ЕГМЗ пополнили более 117 произведений искусства, созданных участниками данного художественного проекта. Это 47 живописных, 29 графических, 41 скульптурная работа и работы декоративно-прикладного искусства.

37 участников из Беларуси, Китая, России, Турции и 14 субъектов РФ приняли участие в нынешнем симпозиуме. Самому молодому участнику 18 лет. Самому старшему — 78 лет.

На картинах симпозиума можно увидеть самые разные интерпретации детства, но все они теплые, уютные, добрые и очень близки по душе каждому зрителю. Это детские воспоминания авторов, их мечты, домик бабушки, знакомство детей с окружающим миром и многое другое.

Одной из трогательных работ является произведение художницы из Донецка Веры Бычковой «Мир». Вот что она сама рассказывает о ней: «Я изобразила девочку на фоне нашего традиционного донецкого пейзажа с терриконами, насыпями, оставшимися от добычи угля. Девочка, сложившая из кубиков слово МИР, олицетворят всех детей Донбаса, которые на протяжении 10 лет, к сожалению, не видят этого мира».

Еще одна художница Виктория Коркишко из Республики Крым, принимающая участие в симпозиуме впервые, изобразила на своей работе теплый летний вечер на елабужских Шишкинских прудах с гуляющими со своими родителями детьми.

«Арт-проекты, проводимые в Елабужском государственном музее-заповеднике, позволяют познакомиться с творчеством современных художников со всего мира не выезжая за пределы Елабуги. Сами же работы художников становятся богатым пополнением Музейного фонда России и путешествуют по разным городам и странам в рамках передвижных проектов ЕГМЗ. Симпозиум для Елабуги и для Республики Татарстан в целом не просто проект — это настоящий праздник искусства, праздник сплоченности и дружбы народов. А Елабуга для художников — это всегда территория добра, гостеприимства и взаимопонимания», — прокомментировали «Татар-информу» в пресс-службе музея заповедника.

Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 7 февраля заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева , что в Татарстане утвержден план мероприятий. 22 ноября 2023 года Президентподписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 7 февраля заместитель Премьер-министра РТ сообщила , что в Татарстане утвержден план мероприятий.