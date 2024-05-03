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В Год семьи в Буинском районе Татарстана соберут «Сокровищницу народной культуры»
К масштабному всероссийскому проекту «Большие семейные выходные» присоединился Буинский район Татарстана. В муниципалитете запланировано три крупных блока мероприятий, первый из них называется «Сокровищница народной культуры». Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Буинского района Лилия Садретдинова.
«„Большие семейные выходные“ мы объединяем в три крупных блока. Первый блок мероприятий хотим провести 8-9 июня под названием „Сокровищница народной культуры“. У нас в Буинском районе компактно проживают татары, русские, чуваши. Мы два года назад запустили крупную акцию и пытаемся воспитывать в наших семьях любовь к национальной культуре, народным костюмам», — сообщила она.
Спикер отметила, что считает национальный костюм «связующим культурным звеном между поколениями». «Любовь к национальной культуре — средство воспитания детей на своей малой родине», — добавила она.
В Год семьи в районе запланированы семейные мастер-классы, познавательные и спортивные игры, встречи представителей разных поколений, кинопоказы, чествование трудовых династий.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани «Большие семейные выходные» пройдут 11-12 мая, 1-2 июня и 6-7 июля. В мае в столице республики состоится Казанский марафон. Для болельщиков будут организованы концертная программа, семейные мастер-классы, различные интерактивы.
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