Татарстанцев пригласили к участию в «Больших семейных выходных»

К масштабному всероссийскому проекту «Большие семейные выходные» присоединится Татарстан. Проект реализуется в рамках Года семьи в России. О том, какие мероприятия пройдут в Казани, рассказала сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Проект направлен на объединение разных поколений семьи при участии в различных совместных активностях. Мероприятия проводятся с тем, чтобы многопоколенная семья показала себя в совместных спортивных соревнованиях и культурных мероприятиях. „Большие семейные выходные“ пройдут с мая по сентябрь. Культурно-массовые, познавательные и спортивные мероприятия проводятся, как правило, в выходные дни», — пояснила спикер.

В рамках акции для жителей республики во всех муниципальных образованиях будут организованы развлекательные программы с участием всех представителей семей — взрослых и детей разного возраста. По словам главы Минтруда РТ, девиз «Больших семейных выходных» — это «366 возможностей быть вместе».

В Казани «Большие семейные выходные» пройдут 11-12 мая, 1-2 июня и 6-7 июля. Подробная программа известна на ближайшие даты. Так, 11 и 12 мая в столице республики пройдет Казанский марафон. Для болельщиков будут организованы концертная программа, семейные мастер-классы, различные интерактивы.

«Одиннадцатого мая семейные мастер-классы пройдут на площади Тысячелетия, где все члены семьи смогут посоревноваться, научиться изготавливать татарские национальные сувениры, а также русские и чувашские <...>», — отметила Зарипова.

В 12 часов дня состоится награждение трудовых династий — представителей крупнейших отраслей Татарстана. Параллельно в музеях Казани пройдут интерактивные программы для семей с детьми, квесты и различные мастер-классы. В библиотеках можно будет посетить книжные выставки и семейный читательский клуб.

«Национальный музей в течение дня представит интерактивную экскурсию „Семья сквозь века“, а также музейный интенсив „Семейные истории“. Государственный музей изобразительных искусств РТ предлагает экскурсионную программу „В музей всей семьей“», — сообщила спикер.

В ГМИИ РТ пройдет мастер-класс для детей по графике. Интерактивные программы, квесты, занятия по стрельбе будут организованы в арбалетном зале музея-заповедника «Казанский Кремль». Вечером запланирована концертная программа на стадионе «Трудовые резервы».

Двенадцатого мая мастер-классы по рисованию пройдут на площади Тысячелетия, а семейные мастер-классы — в экстрим-парке «Урам». Мастер-класс для детей по графике запланирован в Музее изобразительных искусств РТ. Также в этот день состоится концерт духовых инструментов в Галерее современного искусства ГМИИ.

Кроме того, семейные мероприятия будут организованы в парке ЖК «Салават купере», а в парке «Черное озеро» состоится встреча с психологом и социальным работником. Интерактивный мультимедийный комплекс истории татарского театра «Шарык клубы» проведет семейный поход в «Восточный клуб».

В районах Татарстана «Большие семейные выходные» стартуют 18-19 мая. В Альметьевском и Чистопольском районах такие мероприятия пройдут 1-2 июня и 6-7 июля, в Азнакаевском районе — 18-19 мая и 17-18 августа. С подробным планом мероприятий можно будет ознакомиться на сайтах районов и на портале Года семьи в Татарстане.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России был объявлен Годом семьи. В документе говорилось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.