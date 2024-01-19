В Год семьи в Бугульме пройдет первый семейный благотворительный бал

В Бугульме, в торжественном зале городского ЗАГСа, планируется проведение первого семейного благотворительного бала «Добрые традиции», приуроченного к Году семьи в России. Мероприятие запланировано на 27 января. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации, в нем примут участие семьи разных возрастов и профессий.

Дресс-код будет полностью соответствовать излюбленному развлечению XIX века. Кавалеры в строгих костюмах, дамы — в вечерних платьях. Гостей мероприятия ожидает мастер-класс по бальным танцам, концертные номера, классическая музыка и подарки.

Семейный бал будет носить благотворительный характер. Собранные с реализации билетов средства будут направлены на операцию для юной бугульминки с ДЦП Камиллы Шакировой.

Как рассказала замруководителя исполкома по социальным вопросам Ольга Плеханова, традиция проведения в Бугульме общественных балов всегда имела место быть. Согласно информации краеведов, балы в Бугульме в XIX веке проводились в Доме офицеров, а затем в Народном доме.

«В 2024 году — в Год семьи — хотим возродить традицию проведения общественных балов в Бугульме. И приглашаем к участию семейные пары», — подчеркнула Ольга Плеханова.

Мероприятие проводится с целью повышения престижа и роли семьи в обществе, сохранения семейных ценностей, создания условий для развития духовного, социального и творческого потенциала семей.

Владимир Путин. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 2024-й в России назначен Годом семьи. Соответствующий указ подписал ПрезидентРешение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.