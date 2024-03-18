В Год семьи премьера Мензелинского драмтеатра о маме заставила плакать весь зал

В Мензелинском татарском государственном драматическом театре имени Сабира Амутбаева состоялась премьера спектакля «Мама». Произведение написал сотрудник учреждения Ильяс Закиров, рассказали «Татар-информу» в театре.

В постановке говорится о семейных ценностях, отношениях родителей и детей. В центре внимания — две девушки, две разные судьбы. Одна хочет найти свою мать, вторая отказывается от нее. Символично, что премьера появилась в репертуаре театра в Год семьи, объявленный Президентом России Владимиром Путиным. Спектакль настолько впечатлил зрителей, что практически у всех в зале были слезы на глазах.

После завершения спектакля зрители поделились своими впечатлениями. Файруза ханым приехала из Актанышского района. Она отметила, что в постановке поднимается очень актуальная тема и что ее нужно показывать молодежи, так как она может сыграть большую роль в воспитании молодых людей.

По словам еще одного зрителя, Рияза Хузятова, он впервые в жизни побывал в театре, и ему здесь всё понравилось. «Этот спектакль оставил у меня неизгладимые впечатления, я даже не могу передать словами», — добавил молодой человек.

Гульфира апа несколько раз плакала во время спектакля. По ее мнению, произведение написано так, что затрагивает душу. Тема выбрана удачно, потому что она сейчас волнует общество.

«Время проходит очень быстро, особенно в нашу бытность. Когда-то мы были маленькими детьми, затем веселая молодость, потом человек доходит до пожилого возраста, и никто не знает, когда наступит конец жизни. Пока мы живы, нужно ценить друг друга, любить людей вокруг, нужно уметь прощать и извиняться, если чем-то обидел другого», — уверен автор произведения, заместитель директора театра Ильяс Закиров.

Кроме того, автор поблагодарил зрителей и актеров, которые блестяще исполнили свои роли.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение было принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 7 февраля заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план соответствующих мероприятий.