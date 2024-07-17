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В Год семьи Менделеевск примет автокараванеров и туристов на кемпинг-фестиваль
24 августа Менделеевск примет автокараванеров и туристов с палатками со всей страны. В рамках Года семьи рядом с футбольным стадионом имени Д.И.Менделеева пройдёт семейный кемпинг-фестиваль. Гости станут участниками и зрителями чемпионата Татарстана по бегу с препятствиями «Гонка героев», который в этом году пройдёт в формате «Битвы эпох».
«В прошлом году на „Гонке Героев“ мы уже устраивали такой фестиваль, он полюбился участникам. И в этом году мы решили формат повторить. Специально для туристов будут организована и возможность зарядить телефон, удобно расположиться, и стать частью масштабного события, нашей Гонки Героев», — поделился глава района Радмир Беляев.
Гонка Героев «Битва эпох» — это обновленный формат фестиваля, когда команды будут представлять определенную историческую эпоху или литературных героев. Для создания атмосферы всех гостей и участников приглашают прийти в костюмах.
Также на площадке будет организована ремесленная ярмарка, а дополнит атмосферу фолк- и рок-концерты, которые станут завершением насыщенной программы дня. Перед зрителями выступят татарстанские рок-коллективы и приглашенные группы.
Напомним, в прошлом году гостями «Гонки героев» в Менделеевске стали 5 тысяч человек, в ней приняли участие и бойцы СВО, находящиеся в отпуске. В нынешнем Чемпионате РТ примут участие Олимпийские чемпионы — Юлия Зарипова, Татьяна Архипова, чемпион Европы — Иван Дегтярёв и другие титулованные спортсмены.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Гонку героев» в Менделеевске откроет многодетный отец, принимавший огонь семейного очага.
Фото: пресс-служба Менделеевского района
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