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В Год семьи артисты Мензелинского драмтеатра покажут премьеру «Мама»
В Год семьи Мензелинский татарский государственный драматический театр имени Сабира Амутбаева выпустил премьеру — мелодраму «Мама». Произведение специально для театра написал заместитель директора учреждения Ильяс Закиров.
Премьера посвящена проблеме взаимоотношений родителей и детей, которая как никогда актуальна и сейчас. Герои — Лейсан и Алсу, два подростка, не знавшие друг друга, две души, которые только начинают жить. Одна ищет мать, а другая отказывается от нее.
Директор Мензелинского театра Ильнур Гайниев отметил, что написанный сотрудником театра сценарий имеет особую ценность.
«Мы рады, что в Год семьи смогли дать зрителю совершенно новый спектакль „Мама“, где раскрывается тема семейных ценностей, отношений родителей и детей, соседей. Этим хотели в очередной раз напомнить, что самое главное в жизни человека — это семья. Нужно дорожить отношениями, любить и ценить своих близких. А мы как татарский театр имеем возможность рассказать об этом и вызывать самые добрые чувства у наших зрителей», — сказал «Татар-информу» Гайниев.
Спектакль создан в рамках федерального партийного проекта «Культура малой родины». Премьера состоится в эту пятницу, 15 марта.
Президент Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Седьмого февраля заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.
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