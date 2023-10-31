В Год национальных культур и традиций в Татарстане прошло более 500 мероприятий

В Год национальных культур и традиций, объявленном Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, прошло более 500 мероприятий. Об этом стало известно на пресс-сконференции в «Татар-информе».

«Это очень большая ответственность — в первую очередь, и для Министерства культуры, и для органов государственной власти, и для муниципальных образований, — рассказал заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин. — В этом году в республике прошло более 500 мероприятий. В каждом районе был утвержден свой план по Году национальных культур».

3 ноября в МВЦ «Казань Экспо» состоится торжественное закрытие Года национальных культур и традиций в рамках проведения Дня народного единства.

«Достаточно объемное по своему содержанию событие. Планируется участие более 2,5 тыс. гостей. И более 1 тыс. человек — это только коллективы, которые примут участие в мероприятии», — отметил замминистра.

Событие начнется с интерактивной программы — можно побывать сразу на всех народных праздниках и посетить большую выставку изделий мастеров декоративно-прикладного искусства.

Центральной композицией станет интерактивная выставка с миниатюрами народных праздников, которые прошли в этом году под эгидой Года национальных культур и традиций.

«И по количеству участников, и по отзывам можно сказать, что в этом году национальные праздники прошли особо содержательно, была глубоко показана культура и традиции народов, проживающих на территории республики», — заключил спикер.