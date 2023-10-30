Церемония закрытия Года национальных культур и традиций в РТ пройдет в «Казань Экспо»

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

В «Казань Экспо» 3 ноября состоится торжественное закрытие Года национальных культур и традиций в рамках проведения Дня народного единства. Гости смогут побывать сразу на всех народных праздниках и посетить большую выставку изделий мастеров декоративно-прикладного искусства.

Центральной композицией станет интерактивная выставка, посвященная республиканским праздникам тюркских, славянских и финно-угорских народов, в их числе — Науруз, Масленица, Каравон, Семык, Уяв, Валда Шинясь, Питрау, Гырон Быдтон и пр.

Фото: © «Татар-информ»

Кроме того, будут организованы мастер-классы от мастеров декоративно-прикладного искусства и выставка работ победителей IX Всероссийского фотоконкурса «Национальные праздники народов России».

На одной из площадок можно будет услышать народные песни в современном звучании проекта «ИстӘлек» и «Дәррәу», посмотреть анимационные ролики, созданные по итогам творческих лабораторий Школы креативных индустрий и детских фольклорных коллективов участников фестиваля «Звонкая капель — Моңлы тамчы».

Актеры фильма Байбулата Батуллы (Батуллина) «Бери да помни» расскажут о его создании и сыграют в народную татарскую игру «Ядәч».

Кроме того, каждый желающий с 11 часов утра сможет принять участие в VIII Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант 2023». Ожидается участие около 1 000 человек.

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Впервые будут представлены итоги проекта «Вышитая карта Республики Татарстан» — две вышитые карты республики и 45 уникальных полотенец, авторами которых стали народные и самодеятельные мастера, профессиональные художники-прикладники.

С 15 и до 17 часов в зале им. Шакирова для всех участников пройдет торжественный концерт закрытия Года национальных и традиций с участием Раиса РТ Рустама Минниханова. Более 500 артистов со всего Татарстана представят вокальные, хореографические и инструментальные номера, представляющие культуру десятков народов, проживающих в нашей республике.

Также на концерте объявят победителей конкурса «Культурная столица Татарстана». Муниципальный район-победитель получит сертификат на 3 млн рублей на реализацию одного из федерального или регионального культурного проекта.