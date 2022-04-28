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Ру Тат
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Культура
28 апреля 2022  02:53

В Год культурного наследия народов в России пройдет 180 мероприятий

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В год культурного наследия России планируется провести 180 мероприятий. В частности, будут организованы круглые столы, научные конференции, акции и мастер-классы для детей и молодежи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры РФ Ольгу Любимову.

«Программа года включает 180 мероприятий, объединенных в семь основных разделов», – сказала министр на первом заседании оргкомитета.

В отдельный план вошло еще 36 мероприятий. Например, художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия», Международный ремесленный конгресс, Глобальный форум креативных территорий, Всероссийский форум «Народы России» и другие.

Государственные музеи, театры и концертные организации, по словам Любимовой, также запланировали комплекс творческих проектов. Кроме того, в течение года будут проходить крупные творческие фестивали, конкурсы, марафоны и общественные акции.

В конце прошлого года Президент Владимир Путин подписал указ об объявлении 2022-го Годом культурного наследия народов России для популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников, этнокультурного многообразия и культурной самобытности всех народов, проживающих в России.

 

#Минкультуры РФ #культурное наследие
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