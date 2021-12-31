2022-й станет Годом культурного наследия народов России

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России для сохранения традиций, памятников истории и этнокультурного многообразия. Документ появился сегодня на официальном портале правовой информации.

«Провести в 2022 году в Российской Федерации Год культурного наследия народов России», — отмечается в тексте указа.

Также в стране будет создан оргкомитет, который займется утверждением основных мероприятий на этот период.

Во время итоговой пресс-конференции с журналистами глава государства отметил, что поддержка культуры и традиций народов многонациональной страны — один из приоритетов власти. Главной же целью российских властей в новогоднем поздравлении он назвал улучшение качества жизни населения РФ.

Напомним, что 2021 год в России был объявлен Годом науки и технологий.