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В главном офисе Wildberries проводят обыски после пожара в Шушарах
Сегодня в офисе Wildberries в Москве работают правоохранительные органы в связи с пожаром на складе в Шушарах, говорится в сообщении маркетплейса.
«Мы заинтересованы в том, чтобы причины возгорания были установлены как можно скорее. Wildberries сотрудничает со следствием и предоставляет компетентным органам всю необходимую информацию», – указано в Telegram-канале компании.
В минувшую субботу в складском комплексе Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар. Площадь пожара составила 70 тысяч квадратных метров. Как сообщают в компании, в результате никто не пострадал.
В свою очередь Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
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