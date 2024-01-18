В главном офисе Wildberries проводят обыски после пожара в Шушарах

Сегодня в офисе Wildberries в Москве работают правоохранительные органы в связи с пожаром на складе в Шушарах, говорится в сообщении маркетплейса.

«Мы заинтересованы в том, чтобы причины возгорания были установлены как можно скорее. Wildberries сотрудничает со следствием и предоставляет компетентным органам всю необходимую информацию», – указано в Telegram-канале компании.

В минувшую субботу в складском комплексе Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар. Площадь пожара составила 70 тысяч квадратных метров. Как сообщают в компании, в результате никто не пострадал.

В свою очередь Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.