В ГИМС рассказали о нововведениях в правилах о маломерных судах

Уже в скором времени в Татарстане начнется навигация маломерных судов, и ГИМС уже установил точные даты их навигации. При этом, в правилах эксплуатации этого вида транспорта появятся изменения, рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Регина Гаязова.

«Важно помнить, что разрешено выходить на судоходные водоемы при наличии плавучих знаков и навигационного оборудования, а на несудоходные водоемы – после спада паводковых вод. Процесс спада вод на мелких реках находится на этапе завершения, как и спад паводковых вод в водохранилищах. Судоводителям важно помнить, что талыми водами в водоемы принесло бревна и другие опасные объекты», – отметила Гаязова.

Большая часть происшествий с маломерными судами происходит в начале и конце навигационного периода. В прошлом году в 10 инцидентах, связанных с маломерными судами погибли 13 человек. Еще 13 удалось спасти.

«Основная причина смерти в результате происшествий – падение в холодную воду. Погибшие были без спасательных жилетов», – рассказала Регина Гаязова.

Теперь судоводителям придется носить спасжилет даже при стоянке на якоре. Кроме того, их обязали оказывать первую помощь в экстренных ситуациях.

«Также согласно новым правилам, ребенок на маломерном судне должен находится под присмотром взрослого сопровождающего. Сам судоводитель не может являться сопровождающим», – подчеркнула Гаязова.

Важно помнить, что за нарушение правил будут штрафы.