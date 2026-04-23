В ГИМС назвали дату начала навигации маломерных судов

Навигация маломерных судов в Татарстане начнется 25 апреля и продлится вплоть до 1 ноября. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Регина Гаязова.

«Процесс спада паводковых вод на мелких реках находится на этапе завершения, как и спад паводковых вод в водохранилищах. Судоводителям важно помнить, что талыми водами в водоемы принесло бревна и другие опасные объекты», – рассказала Регина Гаязова.