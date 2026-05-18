В Гильдии риелторов РТ не видят предпосылок для роста спроса на жилье

Рынок недвижимости Татарстана в последние несколько месяцев не показывает серьезных изменений – ни в плюс, ни в минус. Об этом «Татар-информу» рассказал вице-президент Гильдии риелторов республики Руслан Садреев.

«По первичному жилью сделок существенно больше не стало, но и какого-либо заметного проседания мы также не наблюдаем. Это подтверждает и статистика Росреестра: общий уровень количества сделок сохраняется примерно на прежнем уровне <…> За весенний период произошел небольшой рост спроса на вторичное жилье. Объекты, которые у нас поступили в продажу зимой и в начале весны, уже были реализованы. Речь именно о вторичном жилье в сегменте недорогой вторичной недвижимости – в пределах 10 млн рублей», – отметил собеседник информагентства.

Он также подчеркнул, что пока на рынке нет факторов для существенного роста спроса. Несмотря на постепенное снижение ключевой ставки, ипотека остается дорогой.

«Конечно, ожидать роста спроса пока не стоит, поскольку явных драйверов для этого мы не видим. Что касается снижения ключевой ставки, она снижается уже три квартала постепенно – по 0,5%. К сожалению, банки не реагируют столь явно на это снижение, и мы не видим, чтобы ипотечная ставка стала более привлекательной, она составляет сегодня 19–18% годовых. И многие покупатели пока находятся в ожидании отметок 13-15%», – добавил Садреев.

Также, по его словам, есть еще один фактор – скорее минус для заемщиков: сейчас банки стали более жестко проверять платежеспособность клиентов. В основном при расчетах учитываются только официальные справки и документы, в том числе из «Госуслуг». Таким образом, количество одобренных заявок для получения ипотечного кредита снижается.

