Татарстан стал самым дорогим рынком жилья в ПФО – ипотека уходит в более длинные сроки

Высокие ипотечные ставки и сворачивание льготных программ резко изменили рынок жилья в Приволжском федеральном округе. За пять лет объем выдачи ипотек в ПФО сократился почти на 60%, кредиты стали длиннее и дороже, а спрос сместился в сегмент более дорогого жилья.





Татарстан лидирует в Приволжском округе по объему ипотечного рынка

Высокие ставки изменили рынок ипотеки в ПФО

За последние годы ипотека в Приволжском федеральном округе заметно просела. Если в марте 2021 года банки выдали в ПФО 40,8 тыс. жилищных кредитов, то в марте 2026-го – уже 16,3 тыс. По сравнению с пиковыми значениями рынок сократился почти на 60%.

Самое сильное падение пришлось на 2024–2025 годы. Тогда число выданных ипотек сокращалось до 11,7 тыс. кредитов за месяц. В 2026 году ситуация начала немного улучшаться, но до показателей начала десятилетия рынку все еще далеко.

Главной причиной спада стали высокие ставки. В 2023–2024 годах обычная ипотека подорожала до 19–21% годовых и фактически перестала быть доступной для большинства покупателей. Дополнительно по рынку ударило сворачивание льготных программ в 2024 году – раньше именно они обеспечивали значительную часть выдач.

Несмотря на общее падение рынка, основная ипотечная активность по-прежнему сосредоточена в крупнейших регионах ПФО – Татарстане, Башкортостане, Самарской и Нижегородской областях. Именно они формируют основную часть спроса на жилье в округе. Следом идут Пермский край, Оренбургская область и Удмуртия. Самые низкие показатели по выдаче ипотек фиксируются в Чувашии, Мордовии, Марий Эл, а также Кировской и Пензенской областях.

По числу выдач – количеству выданных кредитов – Татарстан уступает Башкортостану. В марте 2026 года в республике оформили 2,4 тыс. ипотечных кредитов, тогда как в Башкортостане – 2,7 тыс. ипотек.

«Спрос на жилье в Татарстане существенно выше, чем в других регионах – например, в той же Чувашии, Марий Эл или Ульяновской области. Там он ниже, потому что отсутствуют точки притяжения, такие как Казань. Столица нашей республики остается популярным городом и входит в топ-4 по посещению среди туристов, и это, безусловно, одна из причин более высоких цен на жилье. В результате стоимость недвижимости у нас сопоставима, да, не с московским, но с петербургским уровнем – точно», – рассказал «Татар-информу» вице-президент Гильдии риэлторов РТ Руслан Садреев.

Татарстан лидирует по объему выдачи ипотек

Спад ипотеки в ПФО привел не только к сокращению числа кредитов, но и к падению общего объема рынка. Если в марте 2023 года банки выдали ипотек на 105,7 млрд рублей, то к 2025 году этот показатель снизился почти на 57% – до 45,4 млрд рублей. В 2026 году рынок начал понемногу восстанавливаться: объем выдач вырос до 59,8 млрд за месяц рублей. Однако до прежних показателей ему пока далеко.

При этом рынок постепенно смещается в более дорогой сегмент жилья. Сделок становится меньше, но средняя сумма кредита продолжает расти. Особенно заметно это в крупнейших регионах округа.

Например, в Татарстане объем ипотечного рынка в 2026 году составил 10,4 млрд рублей, тогда как в Башкортостане – 9,2 млрд. При близком количестве сделок это говорит о более высокой стоимости жилья и большей доле дорогих квартир в Татарстане.

В ипотечном «рыночном» сегменте (то есть обычной ипотеке без применения различных льготных программ) пока еще наблюдается режим выжидания. При ключевой ставке в 14,5%, которая была установлена 27 апреля 2026 года, банки не торопятся снижать процент по своим ипотечным продуктам, отметила в разговоре с «Татар-информом» член Гильдии риэлторов РТ Оксана Гусакова.

«В реальности они предлагают программы со средней ставкой 19,5–21,5%. Конечно же, такие проценты очень высокие, нагрузка колоссальная, ежемесячные платежи по-прежнему недоступны для большинства и не соответствуют средней заработной плате. Основная масса ждет более приемлемой ставки», – считает эксперт.

Ипотеку в ПФО в среднем берут на 24 года

За последние годы ипотека в ПФО стала заметно длиннее. Если в 2019 году жилищные кредиты в среднем брали примерно на 17,6 года, то к 2026 году срок вырос до 24,1 года. Таким образом, средняя ипотека в округе увеличилась почти на 6,5 года.

Срок ипотеки вырос во всех регионах ПФО. При этом показатели в округе остаются примерно на одном уровне. В Татарстане средний срок кредита увеличился с 17,2 до 24,4 года, а в Башкортостане – с 17,2 до 24,7 года. Это один из самых высоких показателей в ПФО.

В большинстве регионов ПФО средний срок ипотеки в 2026 году находится в пределах 23,5–24,5 года. Такая ситуация характерна как для крупных рынков – Самарской, Пермской и Нижегородской областей, – так и для небольших регионов округа.

Немного выделяется Нижегородская область, где средний срок ипотеки составляет около 22,7 года – это ниже среднего уровня по ПФО.

В целом по округу прослеживается единый тренд: ипотеку стали брать на более длительный срок, а различия между регионами остаются небольшими.

Средний ипотечный чек продолжает расти

За последние годы средний размер ипотечного кредита в ПФО заметно вырос. К 2026 году он достиг примерно 3,7 млн рублей, что значительно выше показателей начала десятилетия.

В Татарстане рост оказался еще более заметным: средний размер ипотеки увеличился более чем вдвое и достиг 4,3 млн рублей. Для сравнения: в Башкортостане этот показатель составляет около 3,4 млн рублей, а в Самарской и Нижегородской областях, а также Пермском крае – от 3,4 до 3,9 млн рублей.

Рост среднего размера ипотеки сказался и на общей задолженности. Ипотечный портфель ПФО достиг 3,8 трлн рублей, причем основная его часть приходится на крупнейшие регионы округа – Татарстан, Башкортостан, Самарскую и Нижегородскую области.

В Татарстане объем ипотечного портфеля достиг 736,8 млрд рублей, тогда как в Башкортостане – 659,7 млрд рублей. При близком количестве сделок такая разница объясняется более высокой стоимостью жилья и, соответственно, более крупным средним размером ипотеки в республике.

Жилье в ПФО дорожает быстрее в крупных агломерациях

Вместе с ростом среднего размера ипотеки в ПФО продолжили расти и цены на жилье. По данным «Яндекс Недвижимости» за апрель, средняя стоимость квадратного метра в новостройках округа достигла 142 тыс. рублей – это на 4,7% больше, чем год назад. На вторичном рынке «квадрат» подорожал на 8,6%, до 105 тыс. рублей.

Самым дорогим рынком жилья в ПФО остается Татарстан. В новостройках квадратный метр стоит около 240 тыс. рублей, на вторичном рынке – 166 тыс. рублей. За год цены выросли почти на 10% и 7,5% соответственно.

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров рассказал «Татар-информу», что по итогам апреля Татарстан занял первое место в ПФО по объему предложения квартир в новостройках. На республику пришлось 22,2% всего предложения в округе.

«Спрос на жилье в Татарстане формируют не только жители республики, но и покупатели из других регионов ПФО, а также из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Свердловской областей и прочих регионов страны. Всего на «внешний» спрос, по нашим данным, в 2025 году пришлось 33% запросов покупателей», – отметил он.

На вторичном рынке ПФО Татарстан также стабильно входит в пятерку лидеров. В апреле его доля во всем объеме предложений по округу составила 9,9%.

Второй ценовой уровень в округе формируют Нижегородская область – 199 тыс. рублей за «квадрат» в новостройках и 141 тыс. рублей на вторичном рынке. В Пермском крае – 170 и 91 тыс. рублей соответственно, в Башкортостане – 162 и 92 тыс., в Самарской области – 136 и 117 тыс.

Высокие ипотечные ставки замедлили рынок, но не остановили его

Несмотря на падение числа ипотек и высокие ставки, рынок жилья в ПФО полностью не остановился. Сделок стало меньше, а покупатели начали дольше принимать решения и внимательнее считать свои возможности.

Из-за дорогой ипотеки часть спроса сместилась в более доступное жилье или в покупки без кредита. Для многих покупателей теперь важнее не сама квартира, а то, насколько комфортным будет ежемесячный платеж.

Банки также стали строже подходить к заемщикам и уделять больше внимания подтвержденным доходам. В результате часть заявок на ипотеку перестала получать одобрение, а взять кредит стало сложнее даже при наличии спроса на жилье.

Застройщики реагируют на изменения через более гибкие условия продаж. На рынке чаще появляются рассрочки и комбинированные схемы оплаты, что позволяет поддерживать спрос без опоры на ипотечный сегмент.

«По нашим наблюдениям, за весенний период произошел небольшой рост интереса к вторичному жилью. Объекты, поступившие в продажу зимой и в начале весны, уже были реализованы. Речь идет именно о недорогих квартирах – в пределах 10 млн рублей. По первичному жилью заметного увеличения сделок нет, но и снижения мы также не наблюдаем», – подытожил Руслан Садреев.