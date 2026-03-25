В Гидрометцентре Татарстана рассказали, при каких условиях в домах отключат тепло

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Температура воздуха в апреле и мае в Татарстане ожидается на один градус выше климатической нормы. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Из-за аномального тепла ежегодно в республике сокращается продолжительность отопительного периода. Однако окончательное решение будет принято при установлении стабильных среднесуточных температур выше плюс 8 градусов», – отметил он.

По словам собеседника агентства, точного прогноза погоды на лето пока нет. Метеорологи призывают ориентироваться на краткосрочные уточненные прогнозы.

