В Гидрометцентре Татарстана объяснили причины раннего половодья

Раньше привычных сроков на 20-30 дней началось в этом году половодье на Волге. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник отдела гидрологии Гидрометцентра РТ Алексей Соколов.

«Снегозапасы на территории региона незначительные. Боковой приток с территории Татарстана составит 60% от нормы. Запасы воды в снежном покрове на конец зимы составляли 88% от нормы. Наибольшие запасы снега были сосредоточены в Закамской зоне, а наименьшие - в Предволжской - Кайбицах, Дрожжаном, Тетюшах», - рассказал он.

В этом году паводковая обстановка в Татарстане протекает спокойно. В связи с аномально-теплой погодой до 10 марта большинство рек региона сформировали первый пик весеннего половодья, что раньше многолетних дат.

«В большинстве районов Предволжья - Тетюшском, части Зеленодольского, Кайбицкого и Дрожжановского районах снега уже нет, таять там больше нечему. Весеннее половодье в тех краях уже закончилось», - пояснил Соколов.

Второй пик весеннего половодья отмечается в Предкамской и Закамской зонах. Подробнее о ходе весеннего паводка и ситуации на Волге читайте в материале «Татар-информа».