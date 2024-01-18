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В ГИБДД Татарстана сообщили, куда нужно обращаться при внештатной ситуации на дороге
Госавтоинспекция напоминает татарстанским водителям и пешеходам о важности соблюдения ПДД в непогоду.
По прогнозам синоптиков, в пятницу в республике ожидаются метель с существенным ухудшением видимости, сильный ветер порывами до 25 м/с, на дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы.
В ведомстве отметили, при возникновении внештатной ситуации на дороге необходимо обращаться в Госавтоинспекцию по номеру 8(843)5-333-888.
Ранее мы сообщали, что личный состав Госавтоинспекции Татарстана работает в усиленном режиме уже с 15 января. По словам начальника Госавтоинспекции Татарстана Айрата Самигуллина, за прошедшие три дня из снежного плена удалось вызволить не один десяток человек. Он также объяснил татарстанским водителям, что обратиться к сотрудникам ГИБДД на дороге можно не только в случае ДТП, но и по любым другим вопросам. Всем, кто попал или попадет в беду на дороге в непогоду, будет оказана помощь, подробнее в материале «Татар-информа»: Госавтоинспекция РТ: «Впереди снова метели, не выезжайте на своих авто без крайней нужды».
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