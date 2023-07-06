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В ГИБДД Татарстана рассказали подробности аварии, в которой погиб 14-летний ребенок
В Госавтоинспекции Татарстана дали комментарий по факту гибели 14-летнего в ДТП.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на трассе в Пестречинском районе РТ погибла 14-летняя девочка-подросток.
« Сегодня в 13.30 на 872-м км автодороги Москва-Уфа, водитель автомобиля МАЗ, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал на обочину дороги попутного направления, где наехал на стоящий автомобиль «Лада Гранта». В результате ДТП 14-летняя пассажирка отечественного автомобиля Лада от полученных травм скончалась на месте происшествия», – рассказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.
В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными.
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