На трассе М7 в Татарстане погиб 14-летний ребенок

На трассе в Пестречинском районе РТ погибла 14-летняя девочка-подросток, сообщает «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: Прокуратура РТ

Как удалось выяснить, трагедия произошла сегодня на 872-м км трассы М 7. Грузовой автомобиль наехал на стоящую на обочине «Ладу Гранту». В результате ДТП 14-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте.

Прокурор Пестречинского района Фанис Шайхаттаров выехал на место ДТП, рассказали в ведомстве. По факту аварии организована доследственная проверка, ее ход контролирует районная прокуратура.