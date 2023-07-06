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Происшествия 6 июля 2023 15:22

На трассе М7 в Татарстане погиб 14-летний ребенок

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На трассе в Пестречинском районе РТ погибла 14-летняя девочка-подросток, сообщает «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: Прокуратура РТ

Как удалось выяснить, трагедия произошла сегодня на 872-м км трассы М 7. Грузовой автомобиль наехал на стоящую на обочине «Ладу Гранту». В результате ДТП 14-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте.

Прокурор Пестречинского района Фанис Шайхаттаров выехал на место ДТП, рассказали в ведомстве. По факту аварии организована доследственная проверка, ее ход контролирует районная прокуратура.

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#ДТП жертвы
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