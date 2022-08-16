В ГИБДД рассказали подробности массовой аварии на Горьковском шоссе в Казани

В Госавтоинспекции Казани сообщили «Татар-информу» подробности аварии на Горьковском шоссе, из-за которой на въезд в город образовалась огромная пробка.

25-летний водитель Mercedes столкнулся с попутным «ГАЗоном», после чего легковушка выехала на встречку и столкнулась со встречной Skoda. Вторую иномарку в результате столкновения отбрасывает на еще один автомобиль – Renault.

Затем Mercedes совершает еще одно столкновение с автомобилем «ГАЗель». Как добавили в ГИБДД Казани, в результате аварии пострадала 48-летняя женщина за рулем Skoda.