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Ру Тат
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Происшествия
16 августа 2022  15:29
Павел Климчак

В ГИБДД рассказали подробности массовой аварии на Горьковском шоссе в Казани

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В Госавтоинспекции Казани сообщили «Татар-информу» подробности аварии на Горьковском шоссе, из-за которой на въезд в город образовалась огромная пробка.

25-летний водитель Mercedes столкнулся с попутным «ГАЗоном», после чего легковушка выехала на встречку и столкнулась со встречной Skoda. Вторую иномарку в результате столкновения отбрасывает на еще один автомобиль – Renault.

Затем Mercedes совершает еще одно столкновение с автомобилем «ГАЗель». Как добавили в ГИБДД Казани, в результате аварии пострадала 48-летняя женщина за рулем Skoda.

#массовая авария
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