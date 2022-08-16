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Ру Тат
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Происшествия
16 августа 2022  14:39
Павел Климчак

Массовое ДТП на Горьковском шоссе полностью перекрыло въезд в Казань

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Сегодня днем на Горьковском шоссе в сторону Казани столкнулись «ГАЗель» и две легковушки. Столкнувшиеся машины полностью перекрыли дорогу на въезд в город. Таким образом, за ними образовалась огромная пробка.

Как сообщают агентству очевидцы, на въезд в город машины объезжают аварию по встречке. Движение крайне затрудненное. Пробка начинается от улицы Залесной.

В данный момент «Татар-информ» уточняет подробности ДТП, а также информацию о возможных пострадавших.

Фото: © Полина Шевчук / «Татар-информ»

Фото: © Полина Шевчук / «Татар-информ»

#массовое ДТП #пробка из-за аварии #горьковское шоссе казани
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