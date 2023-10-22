В ГИБДД рассказали, что водитель авто, вылетевшего на стройплощадку в Казани, был пьян

Водитель легкового автомобиля, который вылетел на сваи строящегося дома на улице Амирхана, был пьян. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Казани.

«Пострадал водитель Honda Accord. Его забрали в больницу. Имеются признаки опьянения», – рассказали агентству.

Фото: © Очевидцы

Напомним, авария произошла сегодня в семь утра на улице Амирхана, где ведется строительство очередного объекта.

Водителю иномарки чудом удалось выжить – он получил незначительные повреждения.