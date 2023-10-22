Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В ГИБДД рассказали, что водитель авто, вылетевшего на стройплощадку в Казани, был пьян
Водитель легкового автомобиля, который вылетел на сваи строящегося дома на улице Амирхана, был пьян. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Казани.
«Пострадал водитель Honda Accord. Его забрали в больницу. Имеются признаки опьянения», – рассказали агентству.
Напомним, авария произошла сегодня в семь утра на улице Амирхана, где ведется строительство очередного объекта.
Водителю иномарки чудом удалось выжить – он получил незначительные повреждения.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников