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В Казани легковушка вылетела на сваи строящегося дома, водитель чудом остался жив
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Авария произошла сегодня в семь утра на улице Амирхана, где ведется строительство очередного объекта.
Как сообщает очевидец «Татар-информа», Honda Accord слетела в котлован стройплощадки и врезалась в сваи строящегося объекта.
Со слов очевидцев, в машине находился только водитель, который чудом остался жив и получил незначительные повреждения.
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