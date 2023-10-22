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Руc Тат
Происшествия 22 октября 2023 11:18

В Казани легковушка вылетела на сваи строящегося дома, водитель чудом остался жив

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Фото: © Очевидцы

Авария произошла сегодня в семь утра на улице Амирхана, где ведется строительство очередного объекта.

Как сообщает очевидец «Татар-информа», Honda Accord слетела в котлован стройплощадки и врезалась в сваи строящегося объекта.

Со слов очевидцев, в машине находился только водитель, который чудом остался жив и получил незначительные повреждения.

Фото: © Очевидцы

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