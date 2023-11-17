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В ГИБДД прокомментировали аварию в Татарстане с одним погибшим и четырьмя пострадавшими
В Госавтоинспекции Татарстана прокомментировали смертельное ДТП, которое сегодня произошло в Пестречинском районе республики.
На видеозаписи, опубликованной ведомством, обстоятельствами аварии поделился начальник ОГИБДД ОМВД России по Пестречинскому району майор полиции Аллямов Рамис.
Напомним, на трассе Тагашево – Обухово столкнулись «Лада» и Chevrolet Niva. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб на месте, водитель иномарки и три его пассажира получили различные травмы.
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