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Руc Тат
Происшествия 17 ноября 2023 19:12

В ГИБДД прокомментировали аварию в Татарстане с одним погибшим и четырьмя пострадавшими

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В Госавтоинспекции Татарстана прокомментировали смертельное ДТП, которое сегодня произошло в Пестречинском районе республики.

На видеозаписи, опубликованной ведомством, обстоятельствами аварии поделился начальник ОГИБДД ОМВД России по Пестречинскому району майор полиции Аллямов Рамис.

Напомним, на трассе Тагашево – Обухово столкнулись «Лада» и Chevrolet Niva. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб на месте, водитель иномарки и три его пассажира получили различные травмы.

#смертельное дтп в татарстане
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