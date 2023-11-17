Один человек погиб и четверо получили травмы при столкновении двух авто в Татарстане

В Пестречинском районе РТ на трассе Тагашево – Обухово столкнулись «Лада» и Chevrolet Niva, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: © прокуратура РТ

В результате аварии водитель «Лады» погиб на месте, водитель и еще три пассажира иномарки госпитализированы с различными травмами.

Фото: © прокуратура РТ

«Сейчас проводится доследственная проверка, в ходе которой выясняются обстоятельства аварии. На место происшествия выехал прокурор Пестречинского района Ф. Р. Шайхаттаров», – рассказал Галиев.

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