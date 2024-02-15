Фото предоставлено участниками акции

В тюрьме Плетцензее в Германии возложили цветы на месте гибели Мусы Джалиля. Комната, где в годы Великой Отечественной войны стояла гильотина, сегодня является мемориалом. 15 февраля — день рождения поэта-героя.

Фото предоставлено участниками акции

Как стало известно «Татар-информу», цветы в память Мусы Джалиля возлагают здесь второй год подряд. Венки украшены лентами в цветах государственного флага Татарстана. Подпись гласит: «Памяти Мусы Джалиля и его товарищей».

«Это место должно быть местом притяжения людей. Люди должны знать о существовании этого места, что здесь казнили многих, что это были поэты, что они творили здесь. К сожалению, сейчас нет большого интереса к их творчеству. Например, творчество Мусы Джалиля не ограничивается военной лирикой. В его творчестве большое место занимают стихи о любви, чувствах, переживаниях. Надо обратить внимание молодежи к наследию Мусы Джалиля», — поделились своим пониманием ситуации участники акции.

Фото предоставлено участниками акции

Сегодня в Казани также состоялось возложение цветов к его памятнику. Традиционно в день рождения Мусы Джалиля в Национальном музее РТ вынесли подлинники «Моабитских тетрадей», которые хранятся в фондах музея.

Торжественное возложение цветов к памятнику-бюсту Мусы Джалиля состоялось и в городе Семее в Казахстане.