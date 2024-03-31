Производство крылатых ракет Taurus в Германии приостановлено из-за отсутствия одобренных Правительством заказом. Об этом в интервью газете Augsburger Allgemeine рассказал глава компании – производителя MBDA Томас Готтшильд.

«Закон запрещает нам производить продукцию, которая будет складироваться, – для этого требуется одобрение федерального правительства на основании заказов», – пояснил Готтшильд.

По его словам, при поступлении новых заказов приходится заново выстраивать производственную цепочку.

«Оружейная промышленность не может творить чудеса: мы сегодня получили заказ, а завтра доставили его – так это не работает <...> Оборонной промышленности нужны долгосрочные контракты», – сказал собеседник.

Он также указал на высокий в мире спрос на материалы, необходимые для изготовления взрывчатых веществ, из-за чего возможны перебои с поставками.

Киевский режим долгое время пытается призвать Берлин поставить Taurus, которые считаются аналогом британских Storm Shadow, уже поставленных ВСУ. Дальность германо-шведских ракет намного больше – до 500 км. Однако канцлер Олаф Шольц по-прежнему отказывается от этой инициативы. О том, почему Киев не получит ракеты Taurus, читайте в материале «Татар-информа».