Лондонский гамбит и берлинские страхи: почему Киев не получит ракеты Taurus

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Лондонские схемы

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала «вариантом» идею главы британской дипломатии Дэвида Кэмерона о своеобразном «круговом обмене». По нему Лондон предлагает поставить новую порцию своих ракет Storm Shadow ВСУ. А взамен получить немецкие дальнобойные ракеты Taurus.

Но что это даст Киеву? По сути, ничего. Ведь на полях СВО британские ракеты Storm Shadow далеко не новинка. И особого «профита» Украине они не дали, хоть и создали на каком-то этапе некоторые неудобства для России.

Британию вообще можно считать наиболее вовлеченной в конфликт России с Украиной. Такое мнение, в частности, высказал в СМИ посол России в Англии Андрей Келин. Напомним, что поставки Storm Shadow были в свое время беспрецедентными. А именно первым случаем поставки дальнобойных ракет Запада киевскому режиму.

«Британские военные на Украине есть, официально было подтверждено присутствие там спецназа, инструкторов, готовящих, например, украинских военных медиков», – сказал Келин.

Дипломат также заявил, что англичане, по его мнению, участвуют в запусках дальнобойных ракет Storm Shadow. Ведь это сложная техника и без британцев украинские военные попросту бы не справились. Впрочем, помимо Келина и эксперты «Татар-информа» не раз говорили о такой возможности ранее.

«Поэтому мы можем четко сказать, что Великобритания глубоко втянута в конфликт на Украине, возможно, даже глубже, чем остальные страны – члены НАТО», – резюмировал Келин.

Метания Германии по поставке Taurus Украине обернулись фарсом и страхом

Однако совсем другое дело немецкие ракеты. Taurus способны наносить удары на расстояние до 500 км. Правда, экспортная версия ракеты бьет не более 300 км. Но в любом случае это серьезно увеличит дальнобойные характеристики ВСУ. И здесь надо понимать, что данные ракеты можно запускать, в том числе, с самолетов F-16 – первые шесть машин обещали поставить Киеву уже к лету.

Ракеты Taurus для Украины могли бы быть поставлены уже давно. Но Германия в свое время сильно обожглась, когда поверила американцам о грядущих потоках танков Abrams и первой отправила в Киев танки Leopard, которые затем в больших количествах и на весь мир «весело» горели в зоне СВО.

В деле дальнобойных ракет Бундесвер пожелал остаться в аутсайдерах. На каком-то этапе Берлин был очень близок к решению о поставках. Но потом случился оглушительный провал разрекламированного украинского «контрнаступа». И немецкая решимость сменилась страхом.

«Если неверно применить ракету Taurus с дальнобойностью 500 км, она может поразить цель где-нибудь в Москве», – уточнил канцлер Германии Олаф Шольц.

Почему Олаф Шольц «дал заднюю»

В итоге Шольц и вовсе расставил точки, заявив, что поставок Taurus для СВУ не будет. Он мотивировал отказ тем, что применять Taurus можно лишь при непосредственном контроле немецкими военными. А это, по словам Шольца, исключено. Официальный Берлин несколько раз за последнее время заявил, что войск НАТО на Украине не будет, как и военных из Германии.

Эти заявления в Берлине делают на фоне воинственных выступлений президента Франции Эмманюэля Макрона, который как раз выступает за рассмотрение введения в той или иной степени войск НАТО в зону действия СВО или на территорию западной Украины, что позволит перебросить части ВСУ с этих локаций в зону боевых действий с Россией.

Публичный отказ от идеи поставок Taurus Украине сейчас является серьезной частью противодействия Берлина планам официального Парижа. А тут еще «очень кстати» грянул скандал со «сливом» в западных СМИ переговоров офицеров ВВС Германии о возможности атак ракетами Taurus Крымского моста. Шольцу, главе Минобороны Германии Борису Писториусу и другим официальным лицам пришлось оправдываться, что это лишь «обсуждение», а не «планы» Бундесвера. На фоне этого скандала ни о каких поставках Taurus Владимиру Зеленскому, понятно, и речи быть не может.

ВПК Европы и США терпит оглушительное поражение в «матче» с Россией

Здесь надо понимать, что у Германии не так много этих ракет. Так что Киеву не стоит надеяться на большое количество британских ракет, если «лондонский гамбит» вообще «выгорит». А главная проблема ВСУ даже не в дальнобойности, а в дефиците с артеллерийских снарядов в целом. ВПК России серьезно нарастил производство ракет и снарядов. По оценкам западных СМИ, США и Европа вскладчину производят лишь треть от российских военных мощностей. Такие цифры привела американская телекомпания CNN.

Ссылаясь на данные разведки НАТО телекомпания сообщила, что Россия производит порядка 250 тысяч снарядов для артиллерии в месяц (около 3 млн в год). США и Европа способны поставить не более 100 тысяч в месяц. Да и то лишь к 2025 году. Но и эту цифру эксперты CNN называют сомнительной.

Российский ВПК с большим преимуществом выигрывает конкуренцию у западных коллег. Этому, конечно, способствует российская, а ранее и советская модель индустрии. По ней наша страна делает ставку на недорогое, но надежное вооружение. Тогда как западные конкуренты, как правило, производят более технологически сложную продукцию, но слишком дорогую. Причем, по боевым качествам российское вооружение, зачастую, превосходит зарубежные аналоги.

Таким образом, конфликт «на истощение» гораздо быстрее опустошает западные кошельки, ведь для серьезной конкуренции по производству тех же снарядов Западу придется заплатить непомерную цену. А вложения эти не факт, что окупятся, что этим летом показал военный провал Киева с их «контрнаступом». На Западе пока не могут решить, стоит ли игра свеч. Единой позиции в этой диллеме у них нет. А пока суть да дело, ВСУ истощены потерями в «живой силе» и страдают от «снарядного голода». Российские войска на фоне всех проблем Киева переходят в наступление. И многие считают, что к лету потеря Авдеевки для Киева будет еще цветочками.