Поставки газа по «Северному потоку» снизятся еще в два раза

Сегодня в 7.00 поставки газа по «Северному потоку» снизятся в два раза – до 20% от максимальной мощности. Причиной станет отключение еще одной турбины, которая нуждается в ремонте, сообщает ТАСС.

В издании напомнили, что «Газпром» сообщил об этом решении заранее, добавив, что России до сих пор неизвестны сроки получения уже отремонтированной турбины, которую компания Siemens должна передать ей из Канады.

Таким образом, с 27 июля по газопроводу будет перекачиваться по 33 млн куб. метров газа в сутки при одной действующей турбине.

Ранее страны Евросоюза согласовали план действий для того, чтобы снизить потребление газа на 15% при возможном прекращении поставок из России.

После встречи с лидерами Турции и Ирана в Тегеране Президент России Владимир Путин отметил, что Европа, собственноручно перекрыв поставки, теперь ищет виноватых. Он добавил, что открытие «Северного потока — 2» значительно снизило бы вероятность газового кризиса в Европе.